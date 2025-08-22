The National Science Foundation is looking for partners to handle strategic communications, metrics, editorial support, event planning and digital design to ensure alignment with its mission and public engagement goals.
NSF Scouts for Comms Partners
Fri., Aug. 29, 2025
By Kevin McCauley
