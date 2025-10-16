|Peter Duda
Peter Duda, who was Weber Shandwick’s president of its global crisis and issues management practice, has joined H/Advisors Abernathy as its crisis chief.
In his 30-year run at Weber, Duda handled investigations, litigation, regulatory matters, restructurings, labor relations, executive transitions, and product liability issues.
H/Advisors CEO Tom Johnson said Duda’s “strong and long-standing reputation for guiding companies through high-stakes matters is a perfect complement to our existing crisis practice.”
Earlier in his career, Duda held posts at Intermedia Advertising, BSMG Worldwide, and practice law in Chicago.
H/Advisors Abernathy is part of France’s Havas.