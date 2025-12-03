Detroit’s Wayne State University is looking for a firm to develop market intelligence and strategies to support its student recruiting efforts in India and South Asia.
Wayne State Pines for Indian, South Asian Students
Mon., Dec. 8, 2025
By Kevin McCauley
|
