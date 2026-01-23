New York’s Oneida County Dept. of Family and Community Services is looking for a firm to handle a multimedia outreach campaign.
The RFP calls for activities in areas such as employment recruitment, public awareness push to promote services & programs; media strategy development; creative design; digital & social media management, and crisis communications.
Proposals, which are due Feb. 18, go to Mary Kernan, Contract Administration-4th Fl; Oneida County Dept. of Family & Community Services, 800 Park Ave, Utica, NY 13501.