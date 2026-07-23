Tri-County Metropolitan Transportation District of Oregon, which runs metro Portland’s transit system, seeks an experienced political and public affairs firm to tackle its funding crisis.
Portland Transit Needs Firm to Promote its Funding Crisis
Thu., Jul. 30, 2026
By Kevin McCauley
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