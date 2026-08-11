The Detroit Promise Zone Authority, which provides eligible Detroit residents with a tuition-free path to a college degree or technical certificate, is accepting proposals for a firm to serve as a strategic communications implementation and capacity building partner.
Detroit Promise Seeks Comms Help
Tue., Aug. 18, 2026
By Steve Barnes
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