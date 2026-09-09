California’s Riverside County Regional Park & Open-Space District is soliciting proposals from qualified firms to provide key strategic communications, public relations support, community outreach and informational messaging services.
CA Riverside Park District Wants Publicity
Tue., Sep. 15, 2026
By Kevin McCauley
More stories from Kevin McCauley
|
Not a Subscriber? Join O'Dwyer's & Get RFP Access
Stop wasting time tracking down RFPs. O'Dwyer's connects you with organizations looking for PR firms & services. Get new business with O'Dwyer's!
Main Category: RFPs, RFIs and RFQs
Secondary Categories: Branding, Entertainment PR, Environmental PR, Media Relations, Public Policy
More RFPs, RFIs and RFQs posts from O'Dwyer's:
|•
USD to Enroll Comms Partner
Wed., Sep. 16, 2026
|•
Irish Health Board Shops for Science Comms. Support
Mon., Sep. 14, 2026
|•
Newport Beach Gathers PR Credentials
Fri., Sep. 11, 2026
|•
Türkiye Tourism Seeks Firm for '27 US Push
Thu., Sep. 10, 2026
|•
St. Paul Transit Project Needs PR Partner
Wed., Sep. 9, 2026